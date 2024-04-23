Клочков Трофим Михайлов
Место рождения
Дата рожденияС 1726 по 1730
Дата смерти17.02.1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1726 по 1730
Бракосочетание
20.10.1745
Рождение ребёнка
01.01.1747
Сын: Федор Трофимов
Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Клочкова Мавра Трофимова
Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Клочкова Ефросинья Трофимова
Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина
Рождение ребёнка
06.02.1758
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина
Рождение ребёнка
18.02.1764
Дочь: Клочкова Евдокия Трофимова
Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Ирина Трофимова
Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Гликерия Трофимова
Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина
Рождение ребёнка
03.05.1773
Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина
Смерть
17.02.1779