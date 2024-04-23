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Клочков Трофим Михайлов

Место рождения

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

С 1726 по 1730

Дата смерти

17.02.1779

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1726 по 1730

Отец: Клочков Михайло-большой Давыдов

Мать: Параскева Афанасьева

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
20.10.1745

Жена: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1747

Сын: Федор Трофимов

Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Клочкова Мавра Трофимова

Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Клочкова Ефросинья Трофимова

Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1758

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1764

Дочь: Клочкова Евдокия Трофимова

Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Ирина Трофимова

Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Гликерия Трофимова

Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1773

Сын: Клочков Николай Трофимов

Мать ребёнка: Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Смерть
17.02.1779
Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд

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