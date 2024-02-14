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Питерман Григорий Маркович

Место рождения

Красноярский край, г. Красноярск, Кагановичский р-н

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Питерман Майсеич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Питерман Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Питерман (Салимов) Феня Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асимбаева (Питерман) Бэла Григорьевна

Мать ребёнка: Питерман (Салимов) Феня Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питерман (Салимов) Феня Абрамовна

Смерть
Неизвестно

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