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Цырфа Николай Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1951

Дата смерти

11.01.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1979 г.р.

Добавил:

ОT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1951

Отец: Цырфа Никифор

Мать: Цырфа Мария Фоминична

Рождение ребёнка
16.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цырфа Лидия Христановна

Рождение ребёнка
14.09.1979

Сын: Цырфа Александр Николаевич

Мать ребёнка: Цырфа Лидия Христановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цырфа Лидия Христановна

Смерть
11.01.2011
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