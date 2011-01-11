Цырфа Николай Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1951
Дата смерти11.01.2011
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1951
Отец: Цырфа Никифор
Мать: Цырфа Мария Фоминична
Рождение ребёнка
16.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цырфа Лидия Христановна
Рождение ребёнка
14.09.1979
Сын: Цырфа Александр Николаевич
Мать ребёнка: Цырфа Лидия Христановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цырфа Лидия Христановна
Смерть
11.01.2011