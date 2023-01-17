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Слоев Павел Васильевич

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Место рождения

Нижняя, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: Слоева Акилина Еремеевна

Нижняя, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Сын дьячка Нижне-Уфтюжской Троицкой церкви Сольвычегодского уезда Вологодской губернии.
Работа или профессия
С 1820
Нижняя, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Диакон Троицкой Нижне-Уфтюжской церкви Сольвычегодского уезда.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Слоев Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Слоева Мария Андреевна

Нижняя, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Слоев Прокопий Павлович

Мать ребёнка: Слоева Мария Андреевна

Нижняя, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слоева Мария Андреевна

Смерть
1865
Нижняя, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Вологодские Епархиальные Ведомости, 1865 №14, стр.113.
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