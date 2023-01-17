Слоев Павел Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти1865
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: Слоева Акилина Еремеевна
Сын дьячка Нижне-Уфтюжской Троицкой церкви Сольвычегодского уезда Вологодской губернии.
Работа или профессия
С 1820
Диакон Троицкой Нижне-Уфтюжской церкви Сольвычегодского уезда.
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Слоева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Слоева Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слоева Мария Андреевна
Смерть
1865
Вологодские Епархиальные Ведомости, 1865 №14, стр.113.