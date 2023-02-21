Ступарь Федор Дмитриевич
Место рожденияСело Борисы, Кременчугского уезда, Полтавской губернии, Украина
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиПосле 1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
1870 ст.
Отец: Ступарь Дмитрий Алексеевич (либо Александрович, либо Петрович)
Мать: не указана
Село Борисы, Кременчугского уезда, Полтавской губернии, Украина
Арест
1930
Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
В результате раскулачивания был сослан с женой Анной Васильевной и младшей дочерью Елизаветой на Урал в город Серов
Смерть
После 1955
Серов, Серовский, Свердловская область