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Ступарь Федор Дмитриевич

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Место рождения

Село Борисы, Кременчугского уезда, Полтавской губернии, Украина

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

После 1955

Пол

Мужской

Отец

До 1852 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Ступарь Дмитрий Алексеевич (либо Александрович, либо Петрович)

Мать: не указана

Село Борисы, Кременчугского уезда, Полтавской губернии, Украина
Арест
1930
Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
В результате раскулачивания был сослан с женой Анной Васильевной и младшей дочерью Елизаветой на Урал в город Серов
Смерть
После 1955
Серов, Серовский, Свердловская область
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