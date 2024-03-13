Тараканова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1957

Отец: Тараканов Александр Михайлович

Мать: Строева Мария Ларионовна

Рождение ребёнка
31.07.1979

Дочь: Ташкина-Николаева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Ташкин Николай Петрович

Рождение ребёнка
05.09.1980

Сын: Ташкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ташкин Николай Петрович

Рождение ребёнка
05.09.1980

Сын: Ташкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ташкин Николай Петрович

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