Тараканова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1957
Рождение ребёнка
31.07.1979
Дочь: Ташкина-Николаева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Ташкин Николай Петрович
Рождение ребёнка
05.09.1980
Сын: Ташкин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Ташкин Николай Петрович
Рождение ребёнка
05.09.1980
Сын: Ташкин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ташкин Николай Петрович