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Мартыненко Фома Михайлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1784

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Мартыненко Михаил Яковлевич

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1805
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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