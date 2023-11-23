Васильевский Николай Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Спасского на Ухре Рыбинского уезда
Рождение ребёнка
22.11.1898
Рождение ребёнка
21.05.1900
Дочь: (Васильевская) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Василевская (Богородская) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
30.06.1901
Рождение ребёнка
02.01.1904
Дочь: (Васильевская) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Василевская (Богородская) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
22.01.1905
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: (Васильевская) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Василевская (Богородская) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
15.11.1908
Рождение ребёнка
14.06.1911
Дочь: (Васильевская) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Василевская (Богородская) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
20.07.1917
Сын: Васильевский Борис Николаевич
Мать ребёнка: Василевская (Богородская) Александра Васильевна