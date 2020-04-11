Шалдина (Храименкова) Вера Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалдина (Храименкова) Вера Егоровна

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Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.11.1931

Дата смерти

11.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1931

Отец: Храименков Егор Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.12.1955

Муж: Шалдин Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
03.05.1957

Сын: Шалдин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Шалдин Анатолий Степанович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1965

Дочь: Аскерова Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Шалдин Анатолий Степанович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалдин Анатолий Степанович

Смерть
11.04.2020
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