Шалдина (Храименкова) Вера Егоровна
Место рождения
Дата рождения26.11.1931
Дата смерти11.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1931
Отец: Храименков Егор Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.12.1955
Рождение ребёнка
03.05.1957
Сын: Шалдин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Шалдин Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
09.02.1965
Дочь: Аскерова Евгения Анатольевна
Отец ребёнка: Шалдин Анатолий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.2020