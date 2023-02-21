Котова Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Ульяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Котов Василий Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Митрофанович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Митрофанович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Митрофанович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1746

Сын: Котов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Митрофанович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1749

Сын: Котов Федот Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Митрофанович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1751

Сын: Котов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Митрофанович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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