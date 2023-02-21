Котова Ульяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Котов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Котов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Котов Федот Иванович
Отец ребёнка: Котов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Котов Иван Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно