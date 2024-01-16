Гора Семён Сидорович
Место рожденияс. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Гора Сидор Данилович
Мать: Гора Ирина Романовна
с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Гора Анисья Никитьевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гора Мирон Семёнович
Мать ребёнка: Гора Анисья Никитьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гора Анисья Никитьевна
Смерть
Неизвестно