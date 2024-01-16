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Гора Семён Сидорович

Место рождения

с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Гора Сидор Данилович

Мать: Гора Ирина Романовна

с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1914

Сын: Гора Максим Семёнович

Мать ребёнка: Гора Анисья Никитьевна

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Гора Мирон Семёнович

Мать ребёнка: Гора Анисья Никитьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гора Анисья Никитьевна

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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