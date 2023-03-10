Дубовик (Неизвестно) Гликерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти18.04.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
18.04.1883
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277