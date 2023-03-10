Дубовик (Неизвестно) Гликерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Гликерия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

18.04.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
18.04.1883
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277

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