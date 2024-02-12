Бабина Прасковья Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Дочь: Бабина Агриппина Ефимовна
Отец ребёнка: Бабин Ефим
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Сын: Бабин Иван Ефимович
Отец ребёнка: Бабин Ефим
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Отец ребёнка: Бабин Ефим
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Отец ребёнка: Бабин Ефим
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Сын: Бабин Павел Ефимович
Отец ребёнка: Бабин Ефим
Рождение ребёнка
01.01.1809 ст.
Отец ребёнка: Бабин Ефим
Метрические записи о родившихся, бракосочетавшихся и умерших в станицах Донской, Ново-Московской, селе Пелагиады Ставропольского уезда и селе Петровском Александровского уезда за 1809 год. https://rod... Показать все
Упоминание
1813 ст.
35 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Ефим
Смерть
Неизвестно