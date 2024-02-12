Бабина Прасковья Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Прасковья Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1778 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Дочь: Бабина Агриппина Ефимовна

Отец ребёнка: Бабин Ефим

Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Сын: Бабин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Бабин Ефим

Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Бабина Семен Ефимович

Отец ребёнка: Бабин Ефим

Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Сын: Бабин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Бабин Ефим

Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Сын: Бабин Павел Ефимович

Отец ребёнка: Бабин Ефим

Рождение ребёнка
01.01.1809 ст.

Сын: Бабин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Бабин Ефим

Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Метрические записи о родившихся, бракосочетавшихся и умерших в станицах Донской, Ново-Московской, селе Пелагиады Ставропольского уезда и селе Петровском Александровского уезда за 1809 год. https://rod... Показать все
Упоминание
1813 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
35 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Ефим

Смерть
Неизвестно
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