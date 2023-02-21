Махотин Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махотин Ефим Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
1895
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
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