Махотин Ефим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
1895