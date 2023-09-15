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(Тромпетер) Луиза Людвиговна

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

1891

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Женский

Отец

Между 1845 и 1850 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)

Мать: Тромпетер (Фальк) Лаура Августа

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
02.10.1920

Дочь: (Мушинская) Марина Тимофеевна

Отец ребёнка: Мушинский Тимофей Лукич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
28.10.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мушинский Тимофей Лукич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно

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