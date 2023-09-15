(Тромпетер) Луиза Людвиговна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти?.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
02.10.1920
Дочь: (Мушинская) Марина Тимофеевна
Отец ребёнка: Мушинский Тимофей Лукич
Рождение ребёнка
28.10.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мушинский Тимофей Лукич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно