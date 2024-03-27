Бакаева Факиха
Место рожденияБашкирская АССР, Кушнаренковский р-н, д. Бакаево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бакаев Мазгар Хасаншинович
Отец ребёнка: Бакаев Хасанша Ахметшинович
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бакаев Загит Хасаншинович
Отец ребёнка: Бакаев Хасанша Ахметшинович
Башкирская АССР, Кушнаренковский р-н, д. Бакаево
Рождение ребёнка
1938
Сын: Бакаев Ахтям Хасаншинович
Отец ребёнка: Бакаев Хасанша Ахметшинович
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакаев Хасанша Ахметшинович
Смерть
Неизвестно