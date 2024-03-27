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Бакаева Факиха

Место рождения

Башкирская АССР, Кушнаренковский р-н, д. Бакаево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирская АССР, Кушнаренковский р-н, д. Бакаево
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бакаев Мазгар Хасаншинович

Отец ребёнка: Бакаев Хасанша Ахметшинович

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
1928

Сын: Бакаев Загит Хасаншинович

Отец ребёнка: Бакаев Хасанша Ахметшинович

Башкирская АССР, Кушнаренковский р-н, д. Бакаево
Рождение ребёнка
1938

Сын: Бакаев Ахтям Хасаншинович

Отец ребёнка: Бакаев Хасанша Ахметшинович

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакаев Хасанша Ахметшинович

Смерть
Неизвестно
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