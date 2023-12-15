Баклагина (Баклагина) Елена
Место рождения
Дата рождения11.05.1983
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1983
Отец: Баклагин Владимир Константинович
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Каранин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каранин Дмитрий
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каранин Дмитрий
Рождение ребёнка
2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каранин Дмитрий