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Баклагина (Баклагина) Елена

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Место рождения

Андомский Погост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.05.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1983

Отец: Баклагин Владимир Константинович

Мать: не указана

Андомский Погост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Развод
Неизвестно

Муж: Каранин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каранин Дмитрий

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каранин Дмитрий

Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каранин Дмитрий

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