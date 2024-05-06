Никулин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никулин Пётр Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1965
Сын: Никулин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Калдаировский, Сиротинская станица, 2-й Донской округ
Смерть
Неизвестно