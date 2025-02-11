Горматов Степан Андреев 1707 — найти родственников по фамилии на Familio

Горматов Степан Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1707, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 1758, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Горматов АндрейДо 1689 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Горматов Тимофей Степанович1745 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Горматов Андрей

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1745

Сын: Горматов Тимофей Степанович

Мать ребёнка: ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1758
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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