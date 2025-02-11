Горматов Степан Андреев
мужской, родился 1707, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 1758, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГорматов АндрейДо 1689 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Горматов Тимофей Степанович1745 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Горматов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1745
Сын: Горматов Тимофей Степанович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1758