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Боков Николай Дмитриевич

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
29.05.1887 ст.

Жена: Бокова Александра Николаевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крепс Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Бокова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Бокова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бокова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бокова Александра Николаевна

Смерть
1920
Калуга, город Калуга, Калужская область
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