Боков Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти1920
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1887 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крепс Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Бокова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Бокова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бокова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бокова Александра Николаевна
Смерть
1920