Гречанова Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречанова Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1954

Отец: не указан

Мать: Ващенко Зинаида Андреевна

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