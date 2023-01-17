Цивилёва Татьяна Константиновна
Место рождения
Дата рождения01.01.1899
Дата смерти18.02.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
09.05.1928
Сын: Крастин Максим Эдуардович
Отец ребёнка: Крастин Эдуард Францевич (Фрицевич-Сприцивич)
Ленинград. Больница Отта
Арест
?.02.1938
Москва, город федерального значения Москва
Осуждение
16.03.1938
ЧСИР (член семьи изменника Родины) ОСО при НКВД СССР
Концлагерь
С 1938 по 1946
Казахстан, Акмолинское ЛО
История лагеря Памятник Создан на основе приказа Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР от 15 августа 1937 года в населённом пункте Акмол (Малиновка), юго-западнее города Акмолинск (ныне —... Показать все
Реабилитация осужденного
Около 1956
Смерть
18.02.1981