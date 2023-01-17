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Цивилёва Татьяна Константиновна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

01.01.1899

Дата смерти

18.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899

Отец: Цивилёв Константин Константинович

Мать: Цивилёва Зинаида Ильинична

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Крастин Эдуард Францевич (Фрицевич-Сприцивич)

Рождение ребёнка
09.05.1928

Сын: Крастин Максим Эдуардович

Отец ребёнка: Крастин Эдуард Францевич (Фрицевич-Сприцивич)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ленинград. Больница Отта
Арест
?.02.1938
Москва, город федерального значения Москва
Осуждение
16.03.1938
ЧСИР (член семьи изменника Родины) ОСО при НКВД СССР
Концлагерь
С 1938 по 1946
Казахстан, Акмолинское ЛО
История лагеря Памятник Создан на основе приказа Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР от 15 августа 1937 года в населённом пункте Акмол (Малиновка), юго-западнее города Акмолинск (ныне —... Показать все
Реабилитация осужденного
Около 1956
Смерть
18.02.1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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