Куликов Пётр Иванович
мужской, родился 20.07.1926, Село Марьевка, Северо-Казахстанская область, Казахстан
умер 15.05.2008, Сергеевка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1926
Отец: не указан
Село Марьевка, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Смерть
15.05.2008
Сергеевка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Сергеевка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область