Куликов Пётр Иванович 20.07.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Куликов Пётр Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.07.1926, Село Марьевка, Северо-Казахстанская область, Казахстан

умер 15.05.2008, Сергеевка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область

Мать
Куличихина (Сташкова) Аграфена05.05.1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1926

Отец: не указан

Мать: Куличихина (Сташкова) Аграфена

Село Марьевка, Северо-Казахстанская область, Казахстан

Смерть
15.05.2008
Сергеевка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область

Похороны
Неизвестно
Сергеевка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область

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