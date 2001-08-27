Крисанна Камелия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крисанна Камелия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1924

Дата смерти

27.08.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Сообщение о свадьбе (оглашение)
01.06.1954

Муж: Диамонт Каспар

Бракосочетание
01.09.1954

Муж: Диамонт Каспар

Рождение ребёнка
17.05.1955

Сын: Диамонт Арнольд

Отец ребёнка: Диамонт Каспар

Путешествие
С 01.06.1956 по 12.07.1956
Рождение ребёнка
12.08.1957

Дочь: Диамонт Аника

Отец ребёнка: Диамонт Каспар

Смерть
27.08.2001
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