Крисанна Камелия
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1924
Дата смерти27.08.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Сообщение о свадьбе (оглашение)
01.06.1954
Муж: Диамонт Каспар
Бракосочетание
01.09.1954
Муж: Диамонт Каспар
Рождение ребёнка
17.05.1955
Сын: Диамонт Арнольд
Отец ребёнка: Диамонт Каспар
Путешествие
С 01.06.1956 по 12.07.1956
Рождение ребёнка
12.08.1957
Дочь: Диамонт Аника
Отец ребёнка: Диамонт Каспар
Смерть
27.08.2001