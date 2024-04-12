Иван Александров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: Дарья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстрат Иванов
Мать ребёнка: Фёкла Петрова
Смерть
Неизвестно