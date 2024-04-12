Иван Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Александров

Место рождения

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: Дарья Антонова

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёкла Петрова

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Фёкла Петрова

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёкла Петрова

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстрат Иванов

Мать ребёнка: Фёкла Петрова

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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