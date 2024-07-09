Москалев Сергей Юрьевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.01.1964
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1964
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Москалева (Руденко) Яна Викторовна
Рождение ребёнка
02.05.1988
Дочь: Левчук (Москалева) Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Москалева (Руденко) Яна Викторовна
Рождение ребёнка
29.12.1997
Сын: Москалев Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Москалева (Руденко) Яна Викторовна
Рождение ребёнка
19.02.2009
Дочь: (Москалева) Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Москалева (Руденко) Яна Викторовна