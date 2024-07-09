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Москалев Сергей Юрьевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

03.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1964

Отец: Москалев Юрий Васильевич

Мать: Москалева (Муравьёва) Ангелина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Москалева (Руденко) Яна Викторовна

Рождение ребёнка
02.05.1988

Дочь: Левчук (Москалева) Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Москалева (Руденко) Яна Викторовна

Рождение ребёнка
29.12.1997

Сын: Москалев Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Москалева (Руденко) Яна Викторовна

Рождение ребёнка
19.02.2009

Дочь: (Москалева) Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Москалева (Руденко) Яна Викторовна

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