Гусева Домна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Гусев Гурьян Иванов
Отец ребёнка: Гусев Иван Михайлов
Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно