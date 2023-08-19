Гусева Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Домна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1868

Сын: Гусев Гурьян Иванов

Отец ребёнка: Гусев Иван Михайлов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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