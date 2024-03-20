Scheidermann Loebel Salomon — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Scheidermann Loebel Salomon

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Schneidermann (Brunn) Debora

Рождение ребёнка
13.11.1818

Сын: Schneidermann Jacob Levin

Мать ребёнка: Schneidermann (Brunn) Debora

Рождение ребёнка
26.09.1820

Сын: Schneidermann Lazarus Loebel

Мать ребёнка: Schneidermann (Brunn) Debora

Смерть
Неизвестно

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