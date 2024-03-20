Scheidermann Loebel Salomon
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1818
Сын: Schneidermann Jacob Levin
Мать ребёнка: Schneidermann (Brunn) Debora
Рождение ребёнка
26.09.1820
Сын: Schneidermann Lazarus Loebel
Мать ребёнка: Schneidermann (Brunn) Debora
Смерть
Неизвестно