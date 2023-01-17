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Красноперов Александр Сергеевич
Красноперов Александр Сергеевич
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Место рождения
Сарапул
, город Сарапул, Удмуртская Республика
Дата рождения
15.01.1985
Пол
Мужской
Отец
Красноперов Сергей Геннадьевич
1956 г.р.
Мать
Красноперова (Казанцева) Зинаида Геннадьевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1985
Отец:
Красноперов Сергей Геннадьевич
Мать:
Красноперова Зинаида Геннадьевна
Сарапул
, город Сарапул, Удмуртская Республика
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