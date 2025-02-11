Салманов Андрей Степанов
мужской, родился 1850, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСалманов Степан Иванов1821 г.р.
МатьСалманова Анна Андреева1823 г.р.
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Место
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Рождение
1850
Отец: Салманов Степан Иванов
Мать: Салманова Анна Андреева
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно