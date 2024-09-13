Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1733 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Марья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

взята тои же волости села Саралей крестьянская дочь Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/134853
Смерть
Неизвестно

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