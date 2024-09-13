Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Марья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
взята тои же волости села Саралей крестьянская дочь Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/134853
Смерть
Неизвестно