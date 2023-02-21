Васнецов Игорь Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1958
Отец: Васнецов Станислав Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1981
Сын: Васнецов Станислав Игоревич
Мать ребёнка: Васнецова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
03.12.1984
Дочь: Ласкер Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Васнецова Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно