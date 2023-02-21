Васнецов Игорь Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецов Игорь Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1958

Отец: Васнецов Станислав Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1981

Сын: Васнецов Станислав Игоревич

Мать ребёнка: Васнецова Ирина Владимировна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1984

Дочь: Ласкер Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Васнецова Ирина Владимировна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васнецова Ирина Владимировна

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