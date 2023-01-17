Остроумова-Лебедева (Остроумова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроумова-Лебедева (Остроумова) Анна Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

17.05.1871

Дата смерти

05.05.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
17.05.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.05.1955
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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