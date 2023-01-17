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Мартынов Созонтий Иванович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Мартынов Иван Афанасьевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Мартынов Дементий Созонович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Белов Григорий Созонович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Мартынов (рекрут С 1829) Федот Созонович

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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