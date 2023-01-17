Мартынов Созонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Мартынов Иван Афанасьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мартынов Дементий Созонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мартынов (рекрут С 1829) Федот Созонович
Мать ребёнка: ?
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно