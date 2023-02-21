Костаков Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костаков Вадим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костакова Екатерина

Рождение ребёнка
12.04.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костакова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костакова Екатерина

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