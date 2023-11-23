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Агриппина Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анемподист Дмитриев

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Розова Александра Анемподистова

Отец ребёнка: Анемподист Дмитриев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Анемподистова

Отец ребёнка: Анемподист Дмитриев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ольга Анемподистова

Отец ребёнка: Анемподист Дмитриев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Павел Анемподистов

Отец ребёнка: Анемподист Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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