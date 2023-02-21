Чернов Никита Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Чернов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Чернов Григорий Никитович
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Чернов Александр Никитович
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Чернова Екатерина Никитовна
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Чернова Зоя Никитовна
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно