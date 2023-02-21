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Чернов Никита Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Чернов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Чернов Иван Никитович

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Чернов Николай Никитович

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Чернов Григорий Никитович

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Чернов Арсений Никитович

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Чернов Александр Никитович

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Чернова Екатерина Никитовна

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Чернов Леонид Никитович

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Чернов Сергей Никитович

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Чернова Зоя Никитовна

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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