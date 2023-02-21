Сухов Михаил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772 ст.
Дата смертиОколо 1846 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.
Отец: Сухов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Мать ребёнка: Сухова Агриппина ?
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Мать ребёнка: Сухова Агриппина ?
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Мать ребёнка: Сухова Агриппина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Агриппина ?
Смерть
Около 1846 ст.