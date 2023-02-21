Сухов Михаил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Михаил Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772 ст.

Дата смерти

Около 1846 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.

Отец: Сухов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Сухов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Сухова Агриппина ?

Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Сухов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Сухова Агриппина ?

Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Сухов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Сухова Агриппина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Агриппина ?

Смерть
Около 1846 ст.
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