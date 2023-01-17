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Чветка Айдер Сервер огълу
Чветка Айдер Сервер огълу
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Место рождения
Ущельное
, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Дата рождения
19.02.1938
Пол
Мужской
Отец
Чветка Сервер Сулейман огълу
Около 1905 г.р.
Мать
Османова Фатма Мустафа къызы
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1938
Отец:
Чветка Сервер Сулейман огълу
Мать:
Османова Фатма Мустафа къызы
Ущельное
, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
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