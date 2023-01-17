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Чветка Айдер Сервер огълу

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Место рождения

Ущельное, Ялтинский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

19.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1938

Отец: Чветка Сервер Сулейман огълу

Мать: Османова Фатма Мустафа къызы

Ущельное, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
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