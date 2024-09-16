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Видякина Ксения Сергеевна (Петровна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Около 14.10.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Возможно Кашанов Петр (Сергей?)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Видякин Антон Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Видякин Илья Антонович

Отец ребёнка: Видякин Антон Степанович

Рождение ребёнка
15.12.1898

Сын: Видякин Николай Антонович

Отец ребёнка: Видякин Антон Степанович

Смерть
Около 14.10.1936

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