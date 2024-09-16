Видякина Ксения Сергеевна (Петровна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиОколо 14.10.1936
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Возможно Кашанов Петр (Сергей?)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Видякин Антон Степанович
Рождение ребёнка
15.12.1898
Сын: Видякин Николай Антонович
Отец ребёнка: Видякин Антон Степанович
Смерть
Около 14.10.1936