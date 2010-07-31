Розова (Клевцова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розова (Клевцова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1926

Дата смерти

31.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1952

Сын: Розов Виталий Евгеньевич

Отец ребёнка: Розов Евгений Николаевич

г.Свердловск, СССР
Рождение ребёнка
08.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розов Евгений Николаевич

г. Красноуфимск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Евгений Николаевич

Смерть
31.07.2010
Похороны
Неизвестно
Городское Кладбище Улыбышево,Высоково., Vladimirskaya Oblast', Russia
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