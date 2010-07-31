Розова (Клевцова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1926
Дата смерти31.07.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1952
Отец ребёнка: Розов Евгений Николаевич
г.Свердловск, СССР
Рождение ребёнка
08.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розов Евгений Николаевич
г. Красноуфимск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.2010
Похороны
Неизвестно
Городское Кладбище Улыбышево,Высоково., Vladimirskaya Oblast', Russia