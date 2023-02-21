Просолупов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПросолупов Олег

Просолупов Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2014

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Просолупова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Мать ребёнка: Просолупова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денис

Мать ребёнка: Просолупова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просолупова Екатерина

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