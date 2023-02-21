Просолупов Олег
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2014
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Просолупова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий
Мать ребёнка: Просолупова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денис
Мать ребёнка: Просолупова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просолупова Екатерина