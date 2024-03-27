Бурыкин Захарий Дронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурыкин Захарий Дронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бурыкин Василий Захарович

Мать ребёнка: Бурыкина Ольга Левоновна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бурыкин Филипп

Мать ребёнка: Бурыкина Ольга Левоновна

Воронежская губ. с.Туники
Рождение ребёнка
1892

Сын: Бурыкин Платон Васильевич

Мать ребёнка: Бурыкина Ольга Левоновна

Смерть
Неизвестно
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