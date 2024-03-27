Бурыкин Захарий Дронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бурыкин Василий Захарович
Мать ребёнка: Бурыкина Ольга Левоновна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бурыкин Филипп
Мать ребёнка: Бурыкина Ольга Левоновна
Воронежская губ. с.Туники
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бурыкин Платон Васильевич
Мать ребёнка: Бурыкина Ольга Левоновна
Смерть
Неизвестно