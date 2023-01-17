Андреян Федотов
Место рождения
Дата рождения19.08.1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1794 ст.
Отец: Федот Сергеев
Мать: Домна Яковлева
Бракосочетание
19.?.1813 ст.
Жена: Прасковья Петрова
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Авдотья Андреянова
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1824
Сын: Насокин Семён Андреянович
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Источники: #1: Ревизские сказки по 8 ревизии за 1834 год (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.373 л.567 Семья №14) #2: familysearch.org
Смерть
Неизвестно