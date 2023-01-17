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Андреян Федотов

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

19.08.1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1771 г.р.

Жена

Между 1793 и 1796 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1794 ст.

Отец: Федот Сергеев

Мать: Домна Яковлева

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
19.?.1813 ст.

Жена: Прасковья Петрова

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Авдотья Андреянова

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1824

Сын: Насокин Семён Андреянович

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Источники: #1: Ревизские сказки по 8 ревизии за 1834 год (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.373 л.567 Семья №14) #2: familysearch.org
Смерть
Неизвестно
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