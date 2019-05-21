Калюжная Юлия Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжная Юлия Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1980

Дата смерти

21.05.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.2003

Дочь: Фатхуллина Виктория Марсовна

Отец ребёнка: Калюжный Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Павел Викторович

Отец ребёнка: Калюжный Виктор Павлович

Смерть
21.05.2019
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