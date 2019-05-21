Калюжная Юлия Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1980
Дата смерти21.05.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.2003
Дочь: Фатхуллина Виктория Марсовна
Отец ребёнка: Калюжный Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калюжный Павел Викторович
Отец ребёнка: Калюжный Виктор Павлович
Смерть
21.05.2019