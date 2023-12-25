Ефремова Канабеева Анастасия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1916
Дата смерти19.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Петр Павлович
Рождение ребёнка
25.01.1951
Отец ребёнка: Ефремов Петр Павлович
Смерть
19.08.1975