Евдоким Прохорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Андреевна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Васса Андреевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Надежда Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Емельян Евдокимович
Мать ребёнка: Васса Андреевна
Смерть
Неизвестно