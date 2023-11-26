Константинов Гаврил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Гаврил Егорович

Константинов Гаврил Егорович

avatar

Место рождения

Октёмцы, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Вычислено 1900

Жена: Константинова (Филиппова) Анисья Петровна

Рождение
1906

Отец: Константинов Егор

Мать: не указана

Октёмцы, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
27.01.1936

Сын: Константинов Афанасий Гаврильевич

Мать ребёнка: Константинова (Филиппова) Анисья Петровна

Октёмцы, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
?.02.1945
погиб на фронте во время Великой Отечественной войны

Мы используем куки для улучшения работы сайта.