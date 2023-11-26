Константинов Гаврил Егорович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.02.1945
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Вычислено 1900
Рождение
1906
Отец: Константинов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1936
Сын: Константинов Афанасий Гаврильевич
Мать ребёнка: Константинова (Филиппова) Анисья Петровна
Смерть
?.02.1945
погиб на фронте во время Великой Отечественной войны