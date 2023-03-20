Васса Васильева
женский, родилась 1802
умерла Неизвестно
Супруги
Александр Андреев1795 г.р.
Дети
Мария Александрова1818 г.р.
Федора Александрова1825 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Андреев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Александр Андреев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Федора Александрова
Отец ребёнка: Александр Андреев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Петр Александров
Отец ребёнка: Александр Андреев
Смерть
Неизвестно