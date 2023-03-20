Васса Васильева 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Васса Васильева

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 1802

умерла Неизвестно

Супруги
Александр Андреев1795 г.р.
Дети
Мария Александрова1818 г.р.
Федора Александрова1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Андреев

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Александр Андреев

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Федора Александрова

Отец ребёнка: Александр Андреев

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Петр Александров

Отец ребёнка: Александр Андреев

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
Неизвестно

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