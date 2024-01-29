Иванникова -- София Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Иванникова Елена Пименовна
Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич
Рождение ребёнка
10.11.1907
Сын: Иванников Федор Пименович
Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич
Рождение ребёнка
08.05.1911
Сын: Иванников Николай Пименович
Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Иванников Григорий Пименович
Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич
Рождение ребёнка
07.05.1917
Дочь: Иванникова Ирина Пименовна
Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич
Рождение ребёнка
17.05.1919
Сын: Иванников Борис Пименович
Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.1921
Сын: Иванников Василий Пименович
Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич
Смерть
Неизвестно