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Иванникова -- София Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Пимень Николаевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Иванникова Елена Пименовна

Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.11.1907

Сын: Иванников Федор Пименович

Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Иванников Николай Пименович

Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванников Григорий Пименович

Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.1917

Дочь: Иванникова Ирина Пименовна

Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Иванников Иван Пименович

Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.05.1919

Сын: Иванников Борис Пименович

Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.08.1921

Сын: Иванников Василий Пименович

Отец ребёнка: Иванников Пимень Николаевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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